Рюмочная нового поколения в самом центре петербурга

120 видов настоек, фирменные закуски и авторские коктейли

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Ждем вас  на Невском, 51
Работаем каждый день 24 часа
+7 (931) 999-03-03
Мы создали пространство, в котором вы можете попробовать самое большое количество настоек на Северо-Западе России и отлично провести время в интеллигентной компании.
самая уютная остановочка в городе
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+7 (931) 999-03-03
Мы также проводим банкеты / бранчи / конференции

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+7 (931) 999-03-03
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