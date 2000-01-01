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Вакансии
Контакты
+7 (931) 999-03-03
Рюмочная нового поколения в самом центре петербурга
120 видов настоек, фирменные закуски и авторские коктейли
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Ждем вас на Невском, 51
Работаем каждый день 24 часа
+7 (931) 999-03-03
Мы создали пространство, в котором вы можете попробовать самое большое количество настоек на Северо-Западе России и отлично провести время в интеллигентной компании.
самая уютная остановочка в городе
МЕНЮ С 120-ю ФИРМЕННЫМИ НАСТОЙКАМИ
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